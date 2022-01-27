Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından Antalya'da toplanan takım, teknik direktör Erol Bulut'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alan çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, hava muhalefetinden dolayı Antalya'ya gelemeyen Caulker ile Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Muhammet Demir ve Vetrih katılmadı.