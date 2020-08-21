Gaziantep FK'nin Afyonkarahisar kampı sürüyor
Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Gaziantep FK, antrenmanlarını sürdürüyor.
21.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:51
Yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa giren Gaziantep FK, antrenmanlarını sürdürüyor.
Kocatepe Spor Kompleksindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica gözetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra gruplar halinde toplu çalışma yapıldı.
Kaynak: AA