Gaziantep FK maçından notlar Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın hakemliğini Bahattin Şimşek üstlendi. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile İlker Takpak yaptı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Arda, Falcao ilk 11'i ile başladı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DEGalatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendirdi. Takıma Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo gibi isimleri katan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında Arda, Emre ve Omar'a ilk 11'de şans verdi.KAPTAN ARDA TURANSon olarak 20 Mayıs 2011 tarihinde Konyaspor maçında Galatasaray forması giyen Arda Turan, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma kaptan olarak döndü. 6 Ağustos'ta Galatasaray'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek. Arda Turan, Galatasaray formasıyla 189 resmi maça çıkmış, 44 kez gol atma başarısı göstermişti.DAHA ÖNCE LİGDE 2 KEZ KARŞILAŞTILARGalatasaray, Gaziantep FK ile ligde iki kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar deplasmanda 2-0 galip gelirken, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.STADYUM KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİTürk Telekom Stadyumu, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce dezenfekte edildi. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi.GALATASARAY, 5 HAFTA İSTANBUL'DAGalatasaray, Süper Lig'de ilk 5 hafta İstanbul'da olacak. Sezonun ilk maçına Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadyumu'nda çıkan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada deplasmanda Medipol Başakşehir ile, üçüncü haftada evinde Fenerbahçe ile, dördüncü haftada deplasmanda Kasımpaşa ile, beşinci hafta da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA