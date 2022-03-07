Erol Bulut galibiyete hasret! Gaziantep FK ile Hatayspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı - Haberler

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Erol Bulut galibiyete hasret! Gaziantep FK ile Hatayspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı

Haberler.com - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, sahasında Ömer Erdoğan'ın takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK ile Hatayspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı

MAXIM'DEN DUBLE

Gaziantep 5. dakikada Maxim'le öne geçti. 20'de Caulker kendi ağlarını buldu, skor eşitlendi. 30'da Ayoub El Kaabi, Hatay'ı öne geçirdi. 79. dakikada Maxim sahneye çıktı, beraberliği getirdi.

5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK puanını 37'ye, Hatayspor ise 43'e yükseltti.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Hatayspor, Spor, Haberler

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