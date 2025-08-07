Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Taraftarlar, hangi oyuncuların sahaya çıkacağını merakla bekliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda şu isimler yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Galatasaray, bu oyuncu grubuyla karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bazı önemli isimler teknik heyetin tercihiyle kamp kadrosuna alınmadı. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, bu mücadelede forma giyemeyecek oyuncular arasında yer aldı.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i:

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jakobs, Barış Alper