Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Taraftarlar, takımlarının sahaya hangi oyuncularla çıkacağını merak ediyor. İşte, Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'leri!

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Taraftarlar, hangi oyuncuların sahaya çıkacağını merakla bekliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda şu isimler yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Galatasaray, bu oyuncu grubuyla karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bazı önemli isimler teknik heyetin tercihiyle kamp kadrosuna alınmadı. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, bu mücadelede forma giyemeyecek oyuncular arasında yer aldı.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray muhtemel 11'i:

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jakobs, Barış Alper

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında 'erişim engeli' kararı

Tutuklu Fatih Altaylı'ya bir kötü haber daha
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.