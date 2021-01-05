Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti

05.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:40
Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve zirve mücadelesini sürdürdü.

Süper Lig'in 17. haftasında, ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 70. dakikada takımın yıldız ismi Maxim ve 90+6. dakikada Enver Cenk Şahin'den geldi. İlk golde Enver Cenk'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı. Pozisyon önce ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi.

Gaziantep FK böylece, tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç kazandı.

Haber Yorumları (1)
HELAL BE: bu sene anadoludan yeni bir şampiyon çıkabilir. hadi hayırlısı inşallah. üç büyükler hegamonyası artık bitmiştir. bundan sonra puanlar aslanın ağzında. öyle yok üç kuruşa beş köfte.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:12:07. #1.14#
title