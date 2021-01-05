Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve zirve mücadelesini sürdürdü.

Süper Lig'in 17. haftasında, ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, 70. dakikada takımın yıldız ismi Maxim ve 90+6. dakikada Enver Cenk Şahin'den geldi. İlk golde Enver Cenk'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı. Pozisyon önce ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi.

Gaziantep FK böylece, tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç kazandı.