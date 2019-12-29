: Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında maça çıkamayacak

29.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:08

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkikler neticesinde Sumudica'nın doktorlarından Btc Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının yanında olabilmesi adına olumlu bir rapor alınamadığı kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın rahatsızlığı şiddetli bir şekilde devam etmiş olup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübedeki görevini yapamayacaktır. Takımımız bu karşılaşmada yardımcı antrenörlerimizden Cristian Petre yönetiminde sahaya çıkacaktır. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA

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