Gaziantep FK başkanlığına sürpriz aday
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Gaziantep FK başkanlığına sürpriz aday

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin devre arasında başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Gaziantep'te tiyatro sanatçılığı yapan Orhan Uslu adaylığını açıkladı.

Gaziantep FK başkanlığına sürpriz aday
15.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:21

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin devre arasında başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Gaziantep'te tiyatro sanatçılığı yapan Orhan Uslu adaylığını açıkladı.

Gaziantep'te tiyatro sanatçılığı yapan Orhan Uslu, Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin devre asında görevi bırakacağını duyurmasının ardından bir açıklama yapan Uslu, adaylığını ilan etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Uslu, "Gaziantep FK'nın başkanlığına talibim. Bana bir yıl süre verin, şehirle bütünleşen, iş adamından esnafına, sanayicisinden, işçisine herkesin sahipleneceği bir takım yapmazsam görevi istediğiniz kişiye devrederim. Gaziantep FK'nın şehre, şehrimizinde Gaziantep FK'ya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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