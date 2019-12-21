Gaziantep FK: 3-4

21.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:28

Sezer AFŞAR/

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

KASIMPAŞA: Fatih - Popov, Veysel, Fernandes, Özgür, Khalili, Aytaç, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 43 İlhan Depe), KoitaGAZİANTEP FK: Günay- Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Güray, Kenan (Dk. 82 Pawlowski), Kayade (Dk. 88 Muhammet Demir)GOLLER: Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa) - Dk. 5 - Dk. 44 (P) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 34 Djilobodji ( Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Fatih Öztürk, Aytaç, Khalili, İlhan Depe, Sarp Yiğit (Antrenör) (Kasımpaşa) - Diarra, Günay, Marius Sumudica (TD) (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'ya 4-3 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 44'üncü dakikalarda Kayode, 21'inci dakikada Kenan Özer ile 34'üncü dakikada Djilobodji attı. Kasımpaşa'nın golleri ise 10'uncu dakikada Veysel Sarı, 57'nci dakikada Ricardo Quaresma ve 80'inci dakikada Mame Thiam'dan geldi. Ev sahibi ekip, 75'inci dakikada Quaresma ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

5'inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Özgür Çek'in hatalı pasında araya giren Kenan Özer, topu sürdükten sonra pasını sol kanattaki Güray'a verdi. Güray bekletmeden pasını Morais'e aktardı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Popov'a çarparak kaleye yöneldi. Fatih topu son anda çizgiden çıkarsa da ardından oluşan karambolde altıpas içindeki Kayode topu ağlarla buluşturdu: 0-1.9'uncu dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın ortasında Kayode'nin ters vuruşunda kaleci Günay topu son anda kornere tokatladı.10'uncu dakikada kornerde Quaresma'nın ortasında Mustafa Pektemek arkaya aşırttı. Altıpasın içinde Veysel Sarı'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.21'inci dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kayode ortaladı. Ceza sahası içindeki Kenan Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.25'inci Djilobodji'nin geri pasında Günay'ın uzaklaştırmak istediği topa Koita ayak koydu. Kaleye doğru yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.34'üncü dakikada konuk ekip 3'üncü golü buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Kenan Özer ortaladı. Ceza sahası içinde Djilobodji'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.43'üncü dakikada deplasman ekibi penaltı kazandı. Topla birlikte sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kenan'ı, Quaresma'nın düşürmesi sonucunda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.44'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Kayode, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 3'e çıkardı: 1-4.45+1'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Heintz'ın aşırtma vuruşunda kaleci Günay topu son anda kornere tokatladı.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma ortaladı. Ceza sahası içindeki Veysel'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.57'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Depe pasını Quaresma aktardı. Ceza sahasında rakibinden kurtulan Quaresma'nın sert şutunda top ağlara gitti: 2-4.71'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Popov rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girmek isterken, top ceza sahasındaki Jefferson'un eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.73'üncü dakikada penaltı atışında Quaresma'nın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi. Dönen topa Quaresma bir vuruş daha yaptı top direkten oyun alanına döndü. Ancak hakem Bitigen, Günay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.75'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Günay bir kez daha gole izin vermedi.80'inci dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Popov'un kafayla doldurduğu topa Veysel dokundu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Thiam düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA