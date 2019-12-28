Gaziantep Basketbol: 90 - Bahçeşehir Koleji: 92

28.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:51

Salon: Şahinbey



Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök



Gaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan Akyel



Bahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17, Can Altıntığ 6, Mathiang 3, Thomas Akyazılı 2, Clark 17, Muhammed Doğan Şenli 2



1. Periyot: 17-17



Devre: 36-45



3. Periyot: 60-65



Normal süre: 79-79



5 Faulle Çıkanlar: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 40.55 Clark (Bahçeşehir Koleji)



Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4'e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.



Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı.



Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi.



Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark'ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti.



Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 92-90 mağlup etti.



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