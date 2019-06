Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda start kura çekimi Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek 93'üncü Gazi Koşusu'nda hangi jokeyin hangi safkana bineceğinin deklaresinin ardından, start kura çekimi yapıldı. TJK TV stüdyolarındaki kura çekiminden sonra, Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, safkanların sahipleri ve at yarışı camiasından davetliler, Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıda bir araya geldi.

START KURASI VE DEKLARELER

93'üncü Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, start numaraları ve jokeyleri şöyle:

START NUMARASI AT ADI JOKEY

20 AGERA SADETTİN BOYRAZ

15 AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA

8 ALKANDROS HIŞMAN ÇİZİK

16 ALWAYS FORTH SELİM KAYA

19 ANGEL OF DEATH AKIN SÖZEN

18 ARTS MAN MERTCAN ÇELİK

21 FEARLESS ACTION TOLGA YILDIZ

7 GHOST PASHA İLKER SOYAD

13 HASKAYA NEVZAT AVCI

3 JIMINY CRICKET AYHAN KURŞUN

9 KING OF TATVAN FUAT ÇAKAR

6 KUZEY KAFKASYALI ÖZCAN YILDIRIM

14 LONG RUNNER HALİS KARATAŞ

12 MATBAACI MEHMET KAYA

11 PERFECT RUNNER BARIŞ KURDU

2 RAMPAGE PATRICK COSGRAVE

5 SCOUTLEO GÖKHAN GÖKÇE

17 YAMANLARBEYİ MUSTAFA ÇİÇEK

10 YEDİTEPE MÜSLÜM ÇELİK

4 HÜRAT ERHAN YAVUZ

1 THE LAST ROMANCE AHMET ÇELİK



Kaynak: DHA