Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Fenerbahçe'nin geçen yaz Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, kulübüne geri dönmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Arap basınında yer alan habere göre, önümüzdeki yaz transfer döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.

GALATASARAY'DAN AL ITTIHAD'A GİTMİŞTİ

Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce Galatasaray'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllığına kiralanan Rodrigues, bu sezon sarı-lacivertli formayla 21 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.