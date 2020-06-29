Gareth Bale'in Sol Bek'ten Sol Kanat Oyuncusuna Dönüşümü Spurs'te geçirdiği 6 sezon boyunca Bale, genç bir sol bek oyuncusundan ölümcül bir sol kanat oyuncusuna dönüştü. 2013 yılında Spurs formasıyla son golünü atan Gareth Bale, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi.

Spurs'te geçirdiği 6 sezon boyunca Bale, genç bir sol bek oyuncusundan ölümcül bir sol kanat oyuncusuna dönüştü. 2013 yılında Spurs formasıyla son golünü atan Gareth Bale, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi. Kaynak: Dugout