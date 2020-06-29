Gareth Bale'in Sol Bek'ten Sol Kanat Oyuncusuna Dönüşümü
Spurs'te geçirdiği 6 sezon boyunca Bale, genç bir sol bek oyuncusundan ölümcül bir sol kanat oyuncusuna dönüştü. 2013 yılında Spurs formasıyla son golünü atan Gareth Bale, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi.
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:22
Spurs'te geçirdiği 6 sezon boyunca Bale, genç bir sol bek oyuncusundan ölümcül bir sol kanat oyuncusuna dönüştü. 2013 yılında Spurs formasıyla son golünü atan Gareth Bale, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi.
Kaynak: Dugout