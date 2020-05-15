Gareth Bale'in Kral Kupası Finalinde Barcelona'ya Attığı Müthiş Gol 2014 Kral Kupası finalinde İspanya futbolunun iki devi FC Barcleona ile Real Madrid, Valencia'daki Mestalla Stadyumu'nda karşılaştı. İkinci yarıda gelişen atakta Galli süperstar Gareth Bale, kendi yarı sahasında buluştuğu muhteşem bir solo driplingle rakip kaleye kadar götürdü ve klas bir dokunuşla ağlarla buluşturdu. Madrid, Bale'in golüyle Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

2014 Kral Kupası finalinde İspanya futbolunun iki devi FC Barcleona ile Real Madrid, Valencia'daki Mestalla Stadyumu'nda karşılaştı. İkinci yarıda gelişen atakta Galli süperstar Gareth Bale, kendi yarı sahasında buluştuğu muhteşem bir solo driplingle rakip kaleye kadar götürdü ve klas bir dokunuşla ağlarla buluşturdu. Madrid, Bale'in golüyle Kral Kupası'nı müzesine götürdü. Kaynak: Dugout