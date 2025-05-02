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Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?

Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?
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Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında kullanıcılar tarafından açılmama sorunu yaşandığı bildirildi. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?

Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında kullanıcılar tarafından açılmama sorunu yaşandığı bildirildi. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Garanti mobil uygulamasının neden açılmadığını ve uygulamada bir sorun olup olmadığını merak ediyor.

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında 2 Mayıs gününde bağlantı hataları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifadesi ile karşılaşıyor.

Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ BELLİ OLMADI

Garanti BBVA tarafından ise henüz bir resmi açıklama gelmedi.

HATA EKRANI

Mobiluygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri; "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?

GARANTİ BANKASI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Garanti mobil neden açılmıyor? Garanti uygulamada sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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