Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştı. Peki, Garanti Bankası düzeldi mi?

GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ?

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamadayaşanan yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığıve siber saldırının söz konusu olmadığı belirtildi. Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

GARANTİ BANKASI DÜZELDİ Mİ?

Garanti BBVA mobil uygulamasında yaşanan sorunlar şu saatlerde yaşanmaya devam ediyor.

İşte hata raporu:

downdetector