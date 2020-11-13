Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü
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Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü

13.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:57
Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü

Gana'nın Sudan'ı 2-0 mağlup ettiği Afrika Uluslar Kupası eleme maçının 36. dakikasında 4. hakem, tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü.

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Gana ile Sudan karşılaştı. 4. hakemin karşılaşma esnasında tartıştığı teknik direktöre yaptığı hareket maça damga vurdu.

Mücadelenin 36. dakikada Sudan oyuncusu Abdel Rahman'a yapılan hareket sonrası penaltı bekleyen Sudan teknik direktörü Hubert Velud, penaltı kararı çıkmaması sonrası itirazda bulundu.

HAKEM İTİNCE ORTAM GERİLDİ

Maçın 4. hakemi, taç çizgisinde şiddetli şekilde itiraz eden teknik direktöre müdahale etti. Hakemin de eliyle teknik direktörü itmesi sonrası ortam gerildi. Bu müdahale sonrası teknik direktör Velud, yere düştü ve maçtan akılda kalan tek sahne bu oldu.

Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü

GANA, AYEW'İN GOLLERİYLE KAZANDI

Gana, karşılaşmayı bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Andre Ayew'in golleriyle 2-0 kazandı ve grubunda 3. maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

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