GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı! NBA yıldızı Michael Jordan milyonlar kaybetti
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GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı! NBA yıldızı Michael Jordan milyonlar kaybetti

GameStop, hisselerini 1.1 milyar dolara sattı! NBA yıldızı Michael Jordan milyonlar kaybetti
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sene başında yükselen GameStop hisseleri yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Amerikalı video oyun şirketi GameStop, beş milyon hissesini 1.1 milyar dolara satarak yeni ticari modeli için finanse edilmesini sağladı. Şirkete yatırım yapan isimlerden olan Eski NBA süperstarı Michael Jordan, yükselme önce milyonlarca dolarını kaybettiğini açıkladı.

Amerika merkezli video oyun perakendecisi GameStop, kendi hisselerini satarak büyük bir kâr elde etti. GameStop'un hisseleri bu yılın başlarında yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. İflasın eşiğine gelen şirket, büyük bir yükselme yaşamayı başarmıştı. Reddit kullanıcıları tarafından gerçekleştirilenbu finansal hareket yapay bir şişirilme olarak görülse de, GameStop üzerinde büyük etkileri olduğu görülüyor.

GAMESTOP HİSSELERİ ALTI AY BOYUNCA YÜKSELDİ

Şirket, 6 ay boyunca hisse senedinin yüksek değerini korumayı başardı. Hemen ardından yeni bir ticari model geliştirmek için büyük bir değişime gidildi ve şirketin CEO'su da dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici şirketten ayrıldı. GameStop cephesinde yapılan bu büyük revizyon, son mali sıkıntıları bertaraf etmiş görünüyor.

GameStop, beş milyon hissesini 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satarak, öz sermaye teklif programını tamamladı. Şirketin hisselerinin her biri yaklaşık 225.20 dolardan satıldı. Bazı yatırımcılar bu durumdan memnun olmasa da, bu atılım şirketin ömrünü uzatacak ve umutlu bir geleceği finanse edecek.

NBA EFSANESİ MICHAEL JORDAN 500 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Eski NBA süperstarı Michael Jordan, Ocak ayında yaşanan düşüşten nasibini aldı. Şirket büyük ölçüde açığa çıkaran kayda değer bir hedge (risk) fonuyla, milyonlarca dolar kaybetti. Reddit kullanıcıları ve büyük yatırımcıların ortak bir şekilde 2021'in başında sadece 20 dolar seviyelerinde gezen GameStop hissesini bir anda 500 dolara çıkartmasının ardından bir rekor gerçekleşti. GameStop hissesinin bu yükselişten sonra yaşadığı büyük düşüşten nasibini, NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan'da aldı.

Michael Jordan'ın hala bir milyarder olduğunu unutmamak lazım, ancak 500 milyon dolarlık bir kayıpta hafife alınacak bir miktar olmadığının altı çiziliyor. Şu an için GameStop hisseleri dirençhatlarını test etmeye devam ediyor. Ancak, bu sıkışmanın ne kadar başarılı olacağının bir göstergesi yok.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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