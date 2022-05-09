Verilerini paylaşmak istemedi! Teknoloji devi NVIDIA'ya milyonlarca dolar ceza kesildi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), oyunlar için tasarlanıp ve pazarlanan ekran kartlarının 2018 yılında kripto madencilerine satılması üzerine, satışlardaki maddi gelirin artışını ve kaç adet sattığını açıklayamayan NVIDIA'nın para cezası ödemesine karar verdi.

5 MİLYON DOLAR CEZA KESİLDİ

Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle elektronik dünyasında yavaşlama meydana geldi ve bu durum fiyatlara da yansıdı. Son birkaç yıldır ekran kartı fiyatlarının uçuk fiyatlara satışa sunulması üzerine NVIDIA'nın video oyunu için tasarlanmış ekran kartlarını kripto madencilerine sattığı üzere açıklanamayan maddi gelir artışı nedeniyle 5,5 milyon dolar ceza ödemesine karar verildi.

YASAYI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

SEC'in emrinde NVIDIA'nın, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın hükümlerini ihlal ettiği tespit edildi. NVIDIA, SEC'in bulgularını kabul etmeden veya reddetmeden, durdurma emrini ve 5,5 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

SATIŞLARDA PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Suçlamalar, NVIDIA'nın 2018 mali yılı finansal raporlarında ortaya çıktı. SEC, elektronik devi şirketin Ethereum madenciliği talebinin çarpıcı bir şekilde arttığı 2017 yılında kripto madenciliği ile ilgili satışlarda bir patlama gördüğünü belirtti.

EKRAN KARTLARI KRİPTO MADENCİLERİNE GÖNDERİLDİ

Ekran kartlarındaki kıtlığın bir nedeni olarak ise kripto madencilerinin olduğu bildirildi ve NVIDIA, özellikle madencilik için ayrı bir ekran kartı serisi üretmeye başlatarak oyuncular için kıtlığı önlemeye çalıştı. Ancak, şirket çalışanları birçok oyun için üretilmiş ekran kartını kripto madencilerine gönderdiği anlaşıldı.