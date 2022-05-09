Verilerini paylaşmak istemedi! Teknoloji devi NVIDIA'ya milyonlarca dolar ceza kesildi
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, tüm dünyada çip krizi yaşandığı sırada kripto madencilerine kaç adet ekran kartı sattığı ile ilgili yetersiz açıklamalarda bulunan teknoloji şirketi NVIDIA'ya 5 milyon dolarlık ceza kesti.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), oyunlar için tasarlanıp ve pazarlanan ekran kartlarının 2018 yılında kripto madencilerine satılması üzerine, satışlardaki maddi gelirin artışını ve kaç adet sattığını açıklayamayan NVIDIA'nın para cezası ödemesine karar verdi.
Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle elektronik dünyasında yavaşlama meydana geldi ve bu durum fiyatlara da yansıdı. Son birkaç yıldır ekran kartı fiyatlarının uçuk fiyatlara satışa sunulması üzerine NVIDIA'nın video oyunu için tasarlanmış ekran kartlarını kripto madencilerine sattığı üzere açıklanamayan maddi gelir artışı nedeniyle 5,5 milyon dolar ceza ödemesine karar verildi.
SEC'in emrinde NVIDIA'nın, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın hükümlerini ihlal ettiği tespit edildi. NVIDIA, SEC'in bulgularını kabul etmeden veya reddetmeden, durdurma emrini ve 5,5 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.
Suçlamalar, NVIDIA'nın 2018 mali yılı finansal raporlarında ortaya çıktı. SEC, elektronik devi şirketin Ethereum madenciliği talebinin çarpıcı bir şekilde arttığı 2017 yılında kripto madenciliği ile ilgili satışlarda bir patlama gördüğünü belirtti.
Ekran kartlarındaki kıtlığın bir nedeni olarak ise kripto madencilerinin olduğu bildirildi ve NVIDIA, özellikle madencilik için ayrı bir ekran kartı serisi üretmeye başlatarak oyuncular için kıtlığı önlemeye çalıştı. Ancak, şirket çalışanları birçok oyun için üretilmiş ekran kartını kripto madencilerine gönderdiği anlaşıldı.