Türkiye Ligi'ne ceza yağdı! 14 oyuncu müsabakalardan men edildi

League of Legends geliştiricisi Riot Games, Türkiye Akademi Ligi'nde yer alan 14 oyuncunun şike, bahis ve/veya maçlarda hesap paylaşımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle oyuncuların bir kısmı bu müsabakalardan uzaklaştırma alırken bir kısmı için ise men kararı geldi.

Türkiye Akademi Ligi kapsamında müsabakalarda kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 14 espor oyuncusuna ceza yağdı. Oyunculara 1 yıldan 5 yıla kadar men kararı verildi.

14 OYUNCU HAKKINDA MEN KARARI GELDİ

League of Legends'ın Türkiye Akademi Ligi'ndeki şike, bahis ve/veya maçlarda hesap paylaşımı soruşturmalarına Mayıs 2022'de başlanmasının ardından 14 oyuncu için verilen ceza kararı belli oldu. Espor oyuncularına belirlenen 1 ila 5 yıl arasındaki süre boyunca Riot'la ilişkili tüm müsabakalardan men edildi.

ŞİKE VE BAHİS NEDENİYLE CEZA ALDILAR

2022 Kış ve Yaz mevsimlerinin yer aldığı iki sezonluk dönem boyunca maddi kazanç elde etmek için çıkarları doğrultusunda Şampiyonluk Ligi kurallarını ihlal eden oyunculara ceza yağdı. Oyuncuların Şampiyonluk Ligi Kural Seti 10.1.5, 10.2.7, 10.2.13, 10.2.15 ve 10.2.18 maddelerini ihlal ettikleri bildirildi.

CEZA ALAN ESPOR OYUNCULARI

Hakkında soruşturma başlatılan 14 espor oyuncusunun Riot Games onaylı tüm müsabakalardan geçici olarak uzaklaştırıldıkları süreler açıklandı. Eren "Dellal" Tanrıkulu ve Bedirhan "Joexy" Kalkan hakkında yeterli kanıt bulunamadığı için yalnızca sorumluluklarının hatırlatıldığı mektup gönderilirken Enes "Secondate" Çelik'in ise 5 aylığına men cezası sona erdi.