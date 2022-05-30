Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı! Birer puana razı oldular - Haberler

Fıfa 22 oyununda Be The Champions League turnuvasında mücadele eden Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor, turnuvanın ikinci gününde karşı karşıya geldiler. Oynanan iki maçta skorun 1-1 eşitlenmesinin ardından derbide kazanan çıkmadı.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Be The Champions League turnuvasında, Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi 1-1'lik skor ile bitti. İlk maçı Galatasaray Espor 2-1'lik skor ile kazanırken oynanan ikinci maçı ise Fenerbahçe Espor 3-0 kazandı.

BİRER PUANA RAZI OLDULAR

Derbideki iki maçta da Galatasaray Espor'dan Kaan Tüzün yer alırken Fenerbahçe Espor'dan ise ilk maçta Türkcan Ulutaş, ikinci maçta ise Alper Akbulut yer aldı. Oynanan iki serilik maçı 1-1'lik skor ile berabere bitiren Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor, birer puan ile lige devam ettiler.

FENERBAHÇE LİDERLİKTEN DÜŞTÜ

Fenerbahçe, aldığı beraberlik sonrası Be The Champion League'deki birinciliğini Futbolist'e kaptırırken 4 puan ile ikinci sıraya geriledi. Galatasaray Espor ise ilk maçtaki mağlubiyetinden sonra ilk puanını alarak altıncı sıraya düştü.

"DOSTLUK KAZANDI"

Fenerbahçe Espor adına ilk maçı Kaan Tüzün'e 2-1 kaybeden Türkcan Ulutaş, "Kendi açımdan istediğim, çalıştığım oyun planını sahaya yansıtamadığım bir maç oldu ama haftayı iki derbi ile beraber 4 puan ile kapadık. rakibimiz Galatasaray'ı tebrik ediyorum dostluk kazandı" sözlerine yer verdi.