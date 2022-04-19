Esporda dünya şampiyonu olan Türk oyuncu milyon dolarlık teklifi reddetti

Valorant Champions 2021'de dünya şampiyonu olan Acend'in Türk oyuncusu Mehmet Yağız İpek, Singapur merkezli espor takımı Bleed eSports'ta oynaması için sunulan milyon dolarlık anlaşmayı reddetti.

BİR MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Bleed eSports'un kurucusu Mervyn Goh, Twitter hesabından Acend'in ve Valorant Champions'ın Türk yıldızına takımında oynaması için yıllık bir milyon dolarlık bir sözleşme teklif ettiğini açıkladı.

"BELKİ GELECEKTE TEKRAR KONUŞURUZ"

Yapılan yıllık bir milyon dolarlık teklife Mehmet Yağız İpek'in kardeşi ve menajeri Alihan İpek'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Teklif için teşekkürler, gerçekten güzel bir teklif. Acend ekibi şu anda kadroda yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şu anda ilgilenmiyoruz, ancak belki gelecekte tekrar konuşuruz" dedi.

TAKIMINA ŞAMPİYONLUK YAŞATTI

Mehmet Yağız, Valorant Champions 2021'de takımına dünya şampiyonluğunu getirmişti ve VCT 2021 turnuvasında Acend takımı birinci olarak bir milyon dolarlık ödül havuzundan 350 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.