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Esporda dünya şampiyonu olan Türk oyuncu milyon dolarlık teklifi reddetti

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Esporda dünya şampiyonu olan Türk oyuncu milyon dolarlık teklifi reddetti

Geçtiğimiz aylarda Valorant Champions 2021 turnuvasında takımı Acend'e dünya şampiyonluğu yaşatan cNed kullanıcı adıyla bilinen profesyonel espor oyuncusu Mehmet Yağız İpek'e Singapur takımlarından milyon dolarlık teklif geldiği bildirildi.

Valorant Champions 2021'de dünya şampiyonu olan Acend'in Türk oyuncusu Mehmet Yağız İpek, Singapur merkezli espor takımı Bleed eSports'ta oynaması için sunulan milyon dolarlık anlaşmayı reddetti.

Bleed eSports'un kurucusu Mervyn Goh, Twitter hesabından Acend'in ve Valorant Champions'ın Türk yıldızına takımında oynaması için yıllık bir milyon dolarlık bir sözleşme teklif ettiğini açıkladı.

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Yapılan yıllık bir milyon dolarlık teklife Mehmet Yağız İpek'in kardeşi ve menajeri Alihan İpek'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Teklif için teşekkürler, gerçekten güzel bir teklif. Acend ekibi şu anda kadroda yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şu anda ilgilenmiyoruz, ancak belki gelecekte tekrar konuşuruz" dedi.

Esporda dünya şampiyonu olan Türk oyuncu milyon dolarlık teklifi reddetti

Mehmet Yağız, Valorant Champions 2021'de takımına dünya şampiyonluğunu getirmişti ve VCT 2021 turnuvasında Acend takımı birinci olarak bir milyon dolarlık ödül havuzundan 350 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant, Espor, Gamegar,, Haberler

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