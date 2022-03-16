500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
500 bin dolar ödüllü kadınlar ligi başlıyor! İlgi çok büyük

Electronic Sports League (ESL) tarafından kadınlar için düzenlenen Counter Strike Global Offensive ligi başlamaya hazırlanıyor. Lig, 17 Mart'tan itibaren başlayacak ve altı haftalık bir süre boyunca her Perşembe ve Cuma günleri yayınlanacak. Kadınlar liginin ödül havuzu ise 500 bin dolar değerinde olacak.

Popüler FPS nişancı oyunu Counter Strike Global Offensive'de kadın espor ligi dönemi başlıyor. ESL Impact Womens League'de yer alacak 24 takım, şampiyonluk için birbiriyle mücadele edecek.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgelerinde sekizer takımdan oluşan üç bölgesel grupta düzenlenecek kadınlar espor ligi ESL Impact Womens League, her bölgesel gruba doğrudan iki takım davet edilirken, diğer ligler açık elemelerdeki takımlar tarafından doldurulacak.

500 bin dolar ödüllü kadınlar espor ligi düzenleniyor

Bölgesel gruplarda, takımlar birbirleriyle ikişer kez oynayacak şekilde üç gruptan oluşan iki devreli bir lig düzenleniyor. ESL ayrıca, ilk sezonun bitiminden sonra kadın oyuncular konseyi ile birlikte turnuvanın formatını gözden geçirmeyi ve geri bildirimlere göre ayarlamalar yapılacağını açıkladı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Avrupa gruplarında; Norveç, Rusya, Portekiz ve Polonya ülkelerinden takımlar katılırken, Kuzey ve Güney Amerika gruplarında ise Amerika, Kanada ve Brezilya takımları yer alacak.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Espor, Gamegar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title