Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
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Galibiyet golü Christian Luyindama'dan

Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli defans oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçında sarı-kırmızılıların galibiyet golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli defans oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçında sarı-kırmızılıların galibiyet golünü kaydetti. Luyindama sarı-kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da galibiyet golü defans oyuncusu Christian Luyindama'dan geldi. Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
Galibiyet golü Christian Luyindama'dan
Galibiyet golü Christian Luyindama'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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