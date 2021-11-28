Galatasaraylılar onu hiç unutmayacak! İşte Mustafa Cengiz'in başarılarla dolu başkanlık dönemi

2018-2021 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı'nı yapan Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkanlığı döneminde sarı-kırmızılı camiaya birçok sevinç yaşatan Cengiz, kulübün mali durumunu düzeltmek için çok çaba sarf etmişti.

BAŞKANLIK DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU

Mustafa Cengiz başkanlığı döneminde Galatasaray futbol takımı, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon olurken, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Başkanlığının ilk senesinde sarı-kırmızlı camia kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

MUSTAFA CENGİZ DÖNEMİNDE GALATASARAY TRANSFERDE 20 MİLYON EURO KAR ETTİ

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz yönetiminde futbolcu alım satımlarda yaklaşık 20 milyon euro kar elde etti. Sarı-kırmızılılar, Cengiz döneminde 40'a yakın futbolcu transfer etti, 30'a yakın oyuncuyla da yollarını ayırdı.

DIAGNE, MARCAO VE LUYINDAMA'YI GALATASARAY'A KAZANDIRDI

Cengiz döneminde Galatasaray, Badou Ndiaye'den 16 milyon, Ozan Kabak'tan 11 milyon, Garry Rodrigues'ten 9 milyon, Bafetimbi Gomis'ten 6 milyon, Fernando Reges'ten 4.5 milyon, Luis Pedro Cavanda'dan 2.4 milyon, Maicon'dan 1.7 milyon, Lionel Carole'dan ise 750 bin euro bonservis geliri elde etti. Mustafa Cengiz döneminde Mbaye Diagne'ye 13 milyon, Christian Luyindama'ya 8 milyon, Emre Akbaba ve Marcao'ya 4'er milyon, Yuto Nagatomo'ya 2.5 milyon, Valentine Ozornwafor'a ise 300 bin euro bonservis ücreti ödendi.

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