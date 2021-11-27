Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı - Haberler Spor
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Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

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Sezon başı transferi sonuçlanmayan Gedson'da bomba potlamak üzere. Portekizli orta saha, Marcao'nun paylaşımına taraftarları heyecanlandıran bir yorum bıraktı. Marcao da taraftarın sesi olup, "Gel kardeşim" karşılığı verdi.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes rüyası gerçeğe dönüşmek üzere. Sezon başında uzun uğraşlar verilen ancak bir türlü bitirilemeyen transfer devre arasında nihayete erecek gibi. Gedson, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki zaferi için Marcao'yu kutladı.

Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

"HADİ GİDELİM"

Marsilya galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'a Gedson'dan tebrik geldi. Portekizli orta saha Marcao'nun paylaşımının altına, "Hadi gidelim" yorumu bıraktı.

Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

"GEL DOSTUM"

Marcao, Gedson'un yorumuna, "Gel dostum" cevabı verdi, alev emojisi ekledi. İkilinin mesajlaşmasına beğeni yağdı.

Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

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