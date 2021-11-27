Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı

Galatasaray'ın Gedson Fernandes rüyası gerçeğe dönüşmek üzere. Sezon başında uzun uğraşlar verilen ancak bir türlü bitirilemeyen transfer devre arasında nihayete erecek gibi. Gedson, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki zaferi için Marcao'yu kutladı.

"HADİ GİDELİM"

Marsilya galibiyetiyle gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'a Gedson'dan tebrik geldi. Portekizli orta saha Marcao'nun paylaşımının altına, "Hadi gidelim" yorumu bıraktı.

"GEL DOSTUM"

Marcao, Gedson'un yorumuna, "Gel dostum" cevabı verdi, alev emojisi ekledi. İkilinin mesajlaşmasına beğeni yağdı.

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