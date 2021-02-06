Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?
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Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

06.02.2021 14:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:02
Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın" sözüne yer veren Taylan'ın İrfan Can'a gönderme yaptığı konuşuldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.

Taylan Antalyalı, kendinin bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.

Galatasaraylı Taylan'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can'a gönderme mi yaptı?

İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.

Taylan'ın "Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın" sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.

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