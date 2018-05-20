Galatasaraylı Taraftarlar, Şampiyonluk Gecesinde Kebapçı Selahattin'in Mekanına Gitti

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında mutlu sonra ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Türkiye Futbol Direktörü görevindeyken Fatih Terim ile kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittiler. Yurdun dört bir yanında kutlamalar sürerken bir grup Galatasaray taraftarı Alaçatı'da Fatih Terim'le yaşadığı kavga ile gündeme gelen kebapçı Selahattin Aydoğdu'ya tepki gösterdi.

TARAFTARLAR LAF ATTI

Taraftarlar kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu restoranın önüne giderek "Selo pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" tezahüratlarıyla dakikalarca şampiyonluğu kutladı. O görüntüler sosyal medyada geceye damga vurdu.