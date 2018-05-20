Galatasaraylı Taraftarlar, Şampiyonluk Gecesinde Kebapçı Selahattin'in Mekanına Gitti
Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gitti, "Selo pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım." tezahüratı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışında mutlu sonra ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Türkiye Futbol Direktörü görevindeyken Fatih Terim ile kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittiler. Yurdun dört bir yanında kutlamalar sürerken bir grup Galatasaray taraftarı Alaçatı'da Fatih Terim'le yaşadığı kavga ile gündeme gelen kebapçı Selahattin Aydoğdu'ya tepki gösterdi.
TARAFTARLAR LAF ATTI
Taraftarlar kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu restoranın önüne giderek "Selo pabucu yarım çık dışarıya oynayalım" tezahüratlarıyla dakikalarca şampiyonluğu kutladı. O görüntüler sosyal medyada geceye damga vurdu.
YORUMLAR (11)
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Değerler ayaklar altına alındıktan sonra her şey mümkündür.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fatih terim kendi gelmek icin bir grup ayarlayıp kendi kapısının önünde cbagırtmıştı 3-5 kiiyide bayaz tv cekip taraftar istiyor mistiyor ayağına başa geldiydi gene öyle bir polim yapmıştırCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Fatih terim gönderiyor haksız olduğu için rezil adam kolay yoldan para kazanma yollarını bulmuşlar gariban insanların sırtından geçinen kişiler bunlar gibi tipler ultra lüksiçinde yaşıyorlar gariban insanların sırtından geçinen kişilerCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Fatih Terim göndermiştirCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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bir vatan hain olan fatih terim tarafından gs nin şampiyon olmasının hiç bir anlamı ve değeri yok. Bunu Gs taraftarlarının şampiyon olarak görmeleri utanılacak bir durum.Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır