Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'yu bekliyor!

Radamel Falcao'yu bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ni tıka basa doldurdu.

01.09.2019 15:33
Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'yu bekliyor!

Galatasaray, Radamel Falcao'ya kavuşuyor. Radamel Falcao'yu taşıyan uçağın, saat 19:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı taraftarlar da Yeşilköy'de bulunan Havacılık Terminali'ni tıka basa doldurdu. Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı meşaleler yakıp marşlar söyleyerek Yeşilköy'ü karnaval alanına çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o görüntüler:

Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'yu bekliyor!
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