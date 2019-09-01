Galatasaraylı taraftarlar, Falcao'yu bekliyor!
Radamel Falcao'yu bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ni tıka basa doldurdu.
Galatasaray, Radamel Falcao'ya kavuşuyor. Radamel Falcao'yu taşıyan uçağın, saat 19:30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.
Sarı kırmızılı taraftarlar da Yeşilköy'de bulunan Havacılık Terminali'ni tıka basa doldurdu. Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı meşaleler yakıp marşlar söyleyerek Yeşilköy'ü karnaval alanına çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o görüntüler: