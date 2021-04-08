Galatasaraylı Ryan Babel, şampiyonluk yarışında takıma güveniyor Açıklaması
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Galatasaraylı Ryan Babel, şampiyonluk yarışında takıma güveniyor Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaraylı Ryan Babel, şampiyonluk yarışında takıma güveniyor Açıklaması

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezonun bitimine 9 maç kala lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldıklarının hatırlatılması üzerine Babel, "Mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız birçok maç ve alacağımız puanlar var. Futbolda her şey olabiliyor. Daha önce bu tip senaryoları yaşadık. Her maçı kazanarak sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin kalan bölümünde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bugüne kadar çok hata yaptık. Kendime, camiaya ve takıma güvenim sonsuz. Pozitif kalmamız lazım. Kalitemize sonuna kadar inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın 2 sezon önce Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında geride olmasına rağmen mutlu sona ulaştığını hatırlatan Babel, "Bir sezonu anımsıyorum. Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in çok gerisindeydi ve şampiyon oldu. Takım inancını kaybetmedi ve şampiyonluğa ulaştı. Aynı ruhla ve inançla sonuna kadar mücadelemize devam etmeliyiz. Taraftarımız bizimle beraber olsun ve bize inansın. Bu takım bunu tekrar başarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ryan Babel, hakemlerle ilgili bir soru üzerine, "Hakemler her zaman konuşuluyor. Bu konuya girmem doğru olmaz. Eğer dürüst bir şekilde fikirlerimi söylersem ceza alabilirim." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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