Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, futbolculuk dışında bu kadar kazanabileceği çok fazla iş olmadığını söylerken, paranın hayatında daha hızlı akmasını istediğini ve mevcut imkanlarının geri gitmesini tercih etmediğini belirtti.

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'ta oynayan ve önümüzdeki sezon geri dönmesi beklenen Ryan Babel, finansal hedefini açıkladı, yaptığı yatırımlara değindi ve dikkat çeken sözler kullandı.

İşte Babel'in yaptığı açıklamalar;

Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, "Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?" Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok.

"GERİYE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

"BİRÇOK SEKTÖRDE PROBLEM VAR"

Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.

"AYLIK 1400 EURO MANTIKLI DEĞİLDİ"

2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim.

"BÜYÜK DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım. Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı.

"AMACIM NAKİT AKIŞI SAĞLAMAK"

Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum.