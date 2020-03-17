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Valentine Ozornwafor, Galatasaray, Genç, Spor

Galatasaraylı futbolcu karantina altında!

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

17.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:41
Galatasaraylı futbolcu karantina altında!

Galatasaray'ın sezon başında Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, korona virüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.


Sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Ozornwafor, karantina altına alındı. Genç oyuncu, korona virüs sebebiyle bütün takımın kişisel olarak karantinada olduğunu belirtti.


20 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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