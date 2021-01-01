Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu
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Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu

01.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:50
Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman dokturlar tarafından takip edildiği belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılırken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'nın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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