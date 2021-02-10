Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilip elenen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde bir maçta 3 gol gördü.