Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi
10.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilip elenen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde bir maçta 3 gol gördü.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla bu sezon bir ilki yaşadı.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.
Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.