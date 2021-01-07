Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi
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Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi

07.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:48

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, cezası belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Antalyaspor maçının 51. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan 26 yaşındaki futbolcu, Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

G.SARAY İDARECİSİNE 45 GÜN CEZA

Öte yandan aynı müsabakada hakaret eden sarı kırmızılı idareci Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 TL para cezası verildi.

Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi
Haber Yorumları (1)
ZAKO: adammı öldürmüş tüh ya yazık olmuş fenerasyon işbaşında kocun entrikaları
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