Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, cezası belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Antalyaspor maçının 51. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan 26 yaşındaki futbolcu, Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

G.SARAY İDARECİSİNE 45 GÜN CEZA

Öte yandan aynı müsabakada hakaret eden sarı kırmızılı idareci Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 TL para cezası verildi.