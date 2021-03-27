Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor
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Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaraylı Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkıyor

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 2 Nisan'da çıkacak şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor. 'Young Champ' (Genç şampiyon) isimli şarkısı ile müzik piyasasına adımını atacak 34 yaşındaki futbolcu, kariyeri ve hayatının farklı periyotlarını hazırladığı bir albüm de paylaşacak. Albümün çıkış tarihi ise henüz net değil.

RAP SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYOR

Ryan Babel, hayat hikayesini müzikle anlatmayı tercih etti. 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak" dedi. Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve müzisyen arkadaşları bulunan Babel, bir süredir rap albümü için mesai harcıyordu.

AYNI ZAMANDA YOUTUBER

Sosyal medyadaki tüm platformlarda oldukça aktif olan Babel, bu yüzden de eleştirilerin odağında kalıyor. Geçtiğimiz haftalarda Clubhouse'da sabaha karşı bir sohbet odasında kulüple ilgili bilgiler paylaşan Babel, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Uzun süredir de Youtube'ta yayınlar yapan Hollandalı oyuncuü futbola yeteri kadar konsantre olmadığı için tartışma konusu oluyor.

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