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Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı

Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini resmen açıklayan Galatasaray'da gözler 24 Erzicanspor forması giyen Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Sarı kırmızılı kulübün yetiştirme bedeli ödememek için genç futbolcunun transferini eylül ayında KAP'a bildireceği öğrenildi.

Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
13.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:05

Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı açıklayan sarı kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu ile de prensipte anlaştı. Ancak kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyu henüz KAP'a bildirmedi.

Bu durumun nedeni de öğrenildi ve Milliyet kaynaklı haberde Galatasaray'ın yetiştirme bedeli ödememek için KAP bildirimini bir süre daha erteleyeceği ortaya çıktı.

KAP BİLDİRİM EYLÜL'DE

Yönetimin Kerem için eylül ayında KAP bildirimini yapılacağı belirtildi.

"GURUR VERİCİ"

Genç futbolcu, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici" ifadelerini kullanmıştı.

ANTRENMANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Galatasaray, 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmaya başlamıştı.

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