Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı davetli taraftarlar da tribünden izledi.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı davetli taraftarlar da tribünden izledi.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Davetli olan sarı-kırmızılı taraftarlar da mücadeleyi stadyumda takip etti. Taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine izin verilmezken, davetliler de teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Maçı tribünden izleyen taraftarlar sarı-kırmızılı ekibe tezahüratlarıyla destek verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını taraftarlar da izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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