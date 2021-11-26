Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Marsilya maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Malatya'ya gidecek.

Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı

Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı

 Resmen para yağdı! Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

Resmen para yağdı! Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro

 UEFA sıralamasında kritik noktaya geldik! Galatasaray'ın zaferiyle yerimiz değişti

UEFA sıralamasında kritik noktaya geldik! Galatasaray'ın zaferiyle yerimiz değişti

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title