Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu

Haberler.com - Haberler | Spor

Yerli stoper arayan ezeli rakipler, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi. Küme düşen Schalke'den ayrılacak olan milli stoper için bir süredir Galatasaray'ın temasları var. Bu transferde ezeli rakip Fenerbahçe de devreye girdi. Kariyerini İngiltere'de sürdürmek isteyen Ozan'ın yeniden yükselişe çıkmak için Türkiye'yi değerlendirme ihtimali de var.

PSV'den ağır bir yenilgi alan Galatasaray, kadrosuna önemli bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Aslan'da eski yıldızı Ozan Kabak ismi ön plana çıkmış durumda. Daha önce Schalke ile temasa geçen Galatasaray, baskısını arttırdı. Ancak transferde araya ezeli rakip Fenerbahçe de girdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu

YERLİ OLMASI AVANTAJ

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle kulüpler yerli futbolculara ağırlık verdi. Milli Takım'da ve Avrupa'da genç yaşında önemli deneyim elde eden Ozan Kabak, iki takım için de kıymete bindi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Küme düşen Schalke'den ayrılacak olan Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Ozan'ın Liverpool macerası iyi gitmedi ama Schalke'de yakaladığı bir uyum var. Milli stoper takımı tekrar Bundesliga'ya yükseldikten sonra tekrar Schalke'de forma giymeye sıcak bakıyor. Ozan, tekrar yükselişe geçmek için Türkiye ihtimalini de cepte tutuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu
6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi
6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, şimdilerde oynayabileceği bir takım arıyor
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, şimdilerde oynayabileceği bir takım arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:26:04. #1.14#

title