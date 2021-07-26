Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu

Yerli stoper arayan ezeli rakipler, Ozan Kabak için karşı karşıya geldi. Küme düşen Schalke'den ayrılacak olan milli stoper için bir süredir Galatasaray'ın temasları var. Bu transferde ezeli rakip Fenerbahçe de devreye girdi. Kariyerini İngiltere'de sürdürmek isteyen Ozan'ın yeniden yükselişe çıkmak için Türkiye'yi değerlendirme ihtimali de var.

PSV'den ağır bir yenilgi alan Galatasaray, kadrosuna önemli bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Aslan'da eski yıldızı Ozan Kabak ismi ön plana çıkmış durumda. Daha önce Schalke ile temasa geçen Galatasaray, baskısını arttırdı. Ancak transferde araya ezeli rakip Fenerbahçe de girdi.

YERLİ OLMASI AVANTAJ

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle kulüpler yerli futbolculara ağırlık verdi. Milli Takım'da ve Avrupa'da genç yaşında önemli deneyim elde eden Ozan Kabak, iki takım için de kıymete bindi.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Küme düşen Schalke'den ayrılacak olan Ozan'ın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Ozan'ın Liverpool macerası iyi gitmedi ama Schalke'de yakaladığı bir uyum var. Milli stoper takımı tekrar Bundesliga'ya yükseldikten sonra tekrar Schalke'de forma giymeye sıcak bakıyor. Ozan, tekrar yükselişe geçmek için Türkiye ihtimalini de cepte tutuyor.