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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu

Bir dönem hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Uruguaylı forvet Edinson Cavani, tırpanla otları biçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

06.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:47

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Edinson Cavani, futbolsuz geçen karantina günlerinde çiftçiliğe merak sardı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Uruguaylı forvetin, elindeki tırpanla otları biçtiği görülüyor.

Takipçileri tarafından büyük ilgi gören videonun altına 33 yaşındaki futbolcunun takipçileri "Cavani çiftçiliğe soyundu" şeklinde yorumlarda bulundu.

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Edinson Cavani, transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
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