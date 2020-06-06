Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Bir dönem hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Uruguaylı forvet Edinson Cavani, tırpanla otları biçtiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Edinson Cavani, futbolsuz geçen karantina günlerinde çiftçiliğe merak sardı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Uruguaylı forvetin, elindeki tırpanla otları biçtiği görülüyor. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören videonun altına 33 yaşındaki futbolcunun takipçileri "Cavani çiftçiliğe soyundu" şeklinde yorumlarda bulundu. G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ Edinson Cavani, transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.