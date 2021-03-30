Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen, performansı beğenilmedikten sonra kulübüne geri yollanan Garry Rodrigues, Yunanistan ekibi Olympiakos ile görüşme halinde. Suudi kulübünde de istenilmeyen adam konumuna gelen Yeşil Burun Adalı futbolcu için sezon başında eski takımı Galatasaray da nabız yoklamıştı.