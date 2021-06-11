Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü

Galatasaray ve Beşiktaş, Wolfsberger forması giyen genç savunmacı Tarık Muharemovic transferi için karşı karşıya geldi. 18 yaşındaki futbolcunun babası Rasim Muharemovic, "Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü.

"TARIK KULÜBÜNE ÇOK ŞEY BORÇLU"

Avusturya basınına konuşan genç oyuncunun babası Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" dedi. Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan 1,87'lik Bosnalı stoper, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi.