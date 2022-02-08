Galatasaray U19 takımının başına Hakan Balta getirildi!

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle:

"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.

Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü"

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