Galatasaray U19 takımının başına Hakan Balta getirildi! - Haberler Spor
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Galatasaray U19 takımının başına Hakan Balta getirildi!

Haberler.com - Spor
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Galatasaray U19 takımının başına Hakan Balta getirildi!

Sarı Kırmızılı kulüpte idari direktör yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı (U19) Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğüne getirildi.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle:

"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.

Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü"

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Hakan Balta, Futbol, Spor, Haber

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