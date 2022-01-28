Galatasaray Tuzlaspor kaç kaç? GS Tuzla hazırlık maçı canlı takip (Skor takibi!)

Form seviyelerini görmek isteyen iki takım, Galatasaray - Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç ile ilgili olarak Galatasaray Tuzlaspor kaç kaç? GS Tuzla hazırlık maçı canlı takip (konuları merak edildi.

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Tuzlaspor Hazırlık maçı, 28.01.2022 Cuma bugün saat 13.00'te başlayacak.

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Tuzlaspor GSTV'denyayınlanıyor.

Galatasaray'ın Tuzlaspor ilk 11'i : Berk, Aanholt, Marcao, Aytaç, Omar, Bartuğ, Taylan, Oğulcan, Kerem, Barış Alper, Halil.

GALATASARAY TUZLASPOR KAÇ KAÇ?

Galatasaray Tuzlaspor maçı 1-2 ikinci yarı devam ediyor...

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