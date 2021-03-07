Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankart: Unutmadık, unutmayacağız
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Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankart: Unutmadık, unutmayacağız

07.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:11
Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankart: Unutmadık, unutmayacağız

Galatasaray'ın Sivasspor maçında kadına şiddete vurgu yapan pankartlar tribünde yer aldı. Sarı-kırmızılıların astıkları pankartlarda, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir", "Unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray - Sivasspor maçında "ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı. Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı.

Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankart: Unutmadık, unutmayacağız

"KADINA ŞİDDETE HAYIR. SUSMA!"

"ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi. Maç öncesinde de Türk Telekom Stadı'nın skor tabelasına "Kadına şiddete hayır. Susma!" ifadesi yazıldı.

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