Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat - Haberler Spor
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Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat

Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray tribünlerinden ağır tezahürat
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaraylı taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasında Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Başkan ve futbolculara yönelik argo tezahüratlar yapıldı. Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçının başından itibaren Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Fatih Terim'in gönderilmesinden dolayı öfkeli olan taraftarlar, Kasımpaşa'nın öne geçmesiyle iyice küplere bindi.

"NASIL GÖNDERDİN"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Elmas'a yönelik, "Fatih'i nasıl gönderdin! Hakemler doğruyor Burak Elmas susuyor. Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

FUTBOLCULARA SERT MESAJ

Taraftarlar futbolculara ise "Formayı çıkarın defolun gidin. Maçtan sonra disko, otelde kumar var. Şampiyonluk gitti aferin çocuklar" tezahüratını yaptı. Yayıncı kuruluş, taraftarın küfürlü protestoları artınca sesi kısmak zorunda kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haber

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