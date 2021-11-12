Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu - Haberler Spor
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Aslan transferde hedefi çok net koydu! İşte Galatasaray'ın gündemindeki 3 futbolcu

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Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Orta sahayı güçlendirmek hedefinde olan sarı-kırmızılıların listesinde Mohamed Elneny, Dieng ve Gedson Fernandes bulunuyor.

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basan Galatasaray, 3 futbolcuyu gündemine aldı.

ELNENY, DIENG VE GEDSON FERNANDES

NTV Spor'un haberine göre; Sezon başında da gündeme gelen Mohamed Elneny için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor. Orta saha için diğer adaysa Al Ahly forması giyen Aliou Dieng. Mısır kulübünün bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde somut adımlar atılabilir. Sarı-Kırmızılılar, Benfica'da süre alamayan ve ayrılmak isteyen Gedson Fernandes'in durumunu da yakından takip ediyor. Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona erecek.

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