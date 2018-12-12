Galatasaray, Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Onur Kıvrak'ı Transfer Etmek İstiyor

Ocak ayında takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba'nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

(Güneş)

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