Galatasaray, Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Onur Kıvrak'ı Transfer Etmek İstiyor

Sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba'nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

(Güneş)