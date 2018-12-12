Galatasaray, Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Onur Kıvrak'ı Transfer Etmek İstiyor

bakalım kımın elınde patlıcak onur kıvrak. kasımpasanın gol kralı da 3 buyukler alıcak ama ıs yapmıcak klasık turk futbolu. kısır dongu.
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Sezon başında Muslera'nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba'nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve alacaklarını alamadığı için TFF'ye başvuran Onur Kıvrak ile önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.
(Güneş)