Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinüzit Ameliyatı Oldu
PFDK'dan 7 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sabah saatlerinde sinüzit ameliyatı oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah sinüzit ameliyatı oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
PFDK'DAN 7 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI
Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesi sonrası olay çıkmış ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 7 maç men cezası almıştı.
YORUMLAR (47)
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resimdeki dudağa bak ya. neye benziyor o dudak salatasaraylılarCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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cırtatan otu kullan hocam hiçbir şeyin kalmaz :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Türkiyenin gururu senin kadar başarılı kariyeri kupalarla dolu bit Turk teknik adami olmadi olmayacakta. Çok büyük geçmiş olsun Allahim tez zamanda şifa versin .Cevap Yaz 11 5 Yayından KaldırBJK_UÇAN KARTAL: türkiyenin gururu bi o kaldı türkiyeenin iyi parsını yiyor zehir zıkkım olsun hala övünüyorsunuz bu tipsizle ulan utanmadan iparator diyorsunuz buna tazminatör deseydiniz uyardı adliyeye gitse bu tipe baksalar suç işlemesine gerek yok tipszlikten 6 ay alır garanti10 6 Yayından Kaldır
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''''fransa bayrağının mağlup türk toprakları üzerinde gururla dalgalanmasınısağlayan, nam-ı diger ''''küçük fransa'''', galatasaray camiasina ve ordumuz ilerigelenlerini en guzel şekilde ağırlayan galatasaray lisesi öğretmen vegörevlilerine teşekkürü bir borç bilirim''''20. 3. 1915fransa isgal ordulari kumandanijean-pierre dumoulinCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır