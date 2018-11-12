Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinüzit Ameliyatı Oldu

PFDK'dan 7 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sabah saatlerinde sinüzit ameliyatı oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah sinüzit ameliyatı oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

PFDK'DAN 7 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI

Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesi sonrası olay çıkmış ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 7 maç men cezası almıştı.

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YORUMLAR (47)

  • TR80:
    Türkiyenin gururu senin kadar başarılı kariyeri kupalarla dolu bit Turk teknik adami olmadi olmayacakta. Çok büyük geçmiş olsun Allahim tez zamanda şifa versin .
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    BJK_UÇAN KARTAL: türkiyenin gururu bi o kaldı türkiyeenin iyi parsını yiyor zehir zıkkım olsun hala övünüyorsunuz bu tipsizle ulan utanmadan iparator diyorsunuz buna tazminatör deseydiniz uyardı adliyeye gitse bu tipe baksalar suç işlemesine gerek yok tipszlikten 6 ay alır garanti
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  • SEDAT:
    ''''fransa bayrağının mağlup türk toprakları üzerinde gururla dalgalanmasınısağlayan, nam-ı diger ''''küçük fransa'''', galatasaray camiasina ve ordumuz ilerigelenlerini en guzel şekilde ağırlayan galatasaray lisesi öğretmen vegörevlilerine teşekkürü bir borç bilirim''''20. 3. 1915fransa isgal ordulari kumandanijean-pierre dumoulin
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