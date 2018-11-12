Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sinüzit Ameliyatı Oldu

BJK_UÇAN KARTAL:

türkiyenin gururu bi o kaldı türkiyeenin iyi parsını yiyor zehir zıkkım olsun hala övünüyorsunuz bu tipsizle ulan utanmadan iparator diyorsunuz buna tazminatör deseydiniz uyardı adliyeye gitse bu tipe baksalar suç işlemesine gerek yok tipszlikten 6 ay alır garanti